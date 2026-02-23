Milano celebra le donne con “8 Marzo 8 Donne” di A Coded World

L’iniziativa, realizzata con il supporto di Regione Lombardia nell’ambito del bando Giovani SMART, si articola in due appuntamenti a Milano che uniscono confronto internazionale, celebrazione dei successi femminili e riflessione sui temi dell’inclusione e delle pari opportunità.

Dialogo internazionale: “The View of the New Generation”

Il primo incontro si terrà il 25 febbraio alle 18:30 presso il Museo Mas, in via Quintino Sella 4.

L’evento, intitolato The View of the New Generation, vedrà la partecipazione di giovani donne provenienti da almeno tre continenti, chiamate a confrontarsi sul significato contemporaneo dell’8 marzo. Sarà uno spazio di ascolto e scambio in cui esperienze, idee e prospettive diverse si intrecceranno per offrire uno sguardo sulle sfide e le opportunità che le nuove generazioni affrontano.

Celebrazione del talento femminile

Il secondo appuntamento, 6 marzo alle 16:30 al Cinema Teatro Wagner in Piazza Riccardo Wagner 2, sarà invece dedicato al riconoscimento di otto donne che si sono distinte per il loro impegno sociale e professionale, contribuendo in modo significativo al cambiamento e all’empowerment femminile. A consegnare i premi saranno altre donne che hanno lasciato un segno nel proprio settore, creando un momento di celebrazione della solidarietà e della leadership femminile.

La serata sarà arricchita dalle esibizioni del soprano Camila Salazar e di Alfredo Nocera, mentre le ragazze di Nuova Generazione leggeranno una lettera con la loro visione della Giornata Internazionale della Donna. L’evento sarà condotto dal giornalista Luca Forlani. La partecipazione è libera.

Le protagoniste premiate

Tra le otto donne premiate spiccano:

Vanda Chiara Modesti – Manager in Unicredit per quarant’anni, oggi volontaria presso il Cancer Center di Humanitas e Consigliere Regionale Lombardia di Unigens, impegnata nell’educazione finanziaria e nell’empowerment economico femminile.

– Manager in Unicredit per quarant’anni, oggi volontaria presso il Cancer Center di Humanitas e Consigliere Regionale Lombardia di Unigens, impegnata nell’educazione finanziaria e nell’empowerment economico femminile. Maria Dulce Araújo Évora – Giornalista capoverdiana presso Radio Vaticana, promotrice della visibilità delle donne e della cultura africana, co-fondatrice dell’Associazione Donne in Vaticano.

– Giornalista capoverdiana presso Radio Vaticana, promotrice della visibilità delle donne e della cultura africana, co-fondatrice dell’Associazione Donne in Vaticano. Alessia Cappello – Assessora allo Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro del Comune di Milano, attiva nella promozione delle pari opportunità e del mentorship per giovani e professioniste.

– Assessora allo Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro del Comune di Milano, attiva nella promozione delle pari opportunità e del mentorship per giovani e professioniste. Cristina Tramacere – Avvocata specializzata in diritto civile e di famiglia, fondatrice dell’associazione DifendiAmo, impegnata nella tutela dei soggetti vulnerabili e nella sensibilizzazione contro la violenza.

– Avvocata specializzata in diritto civile e di famiglia, fondatrice dell’associazione DifendiAmo, impegnata nella tutela dei soggetti vulnerabili e nella sensibilizzazione contro la violenza. Antonia Miezi – Pastora, imprenditrice e formatrice angolana, fondatrice di progetti di empowerment femminile e autonomia economica in Angola e Italia.

– Pastora, imprenditrice e formatrice angolana, fondatrice di progetti di empowerment femminile e autonomia economica in Angola e Italia. Hnia Harrati – Stilista marocchina, ideatrice del progetto Il filo del coraggio, che promuove inclusione e reinserimento lavorativo attraverso la moda.

– Stilista marocchina, ideatrice del progetto Il filo del coraggio, che promuove inclusione e reinserimento lavorativo attraverso la moda. Elienor Llanes-Castillo – Fondatrice di MAIA e Kasama Cucina Filippina, impegnata nell’integrazione e nell’empowerment dei giovani filippini in Italia.

– Fondatrice di MAIA e Kasama Cucina Filippina, impegnata nell’integrazione e nell’empowerment dei giovani filippini in Italia. Elisabetta Montagna – Imprenditrice nel settore moda, oggi attiva nel sociale con laboratori sartoriali e percorsi di formazione per donne in difficoltà e adolescenti a rischio.

Un impegno per la società

Con questa doppia programmazione, A Coded World conferma il suo ruolo di ponte tra culture e generazioni, promuovendo un dialogo inclusivo e offrendo modelli concreti di leadership e responsabilità civile. Due incontri che intendono essere un’occasione di riflessione collettiva e di costruzione di una società più equa e consapevole.