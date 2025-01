Milano: coppia molestata fuori da locale, caccia al gruppo, due fuggiti in monopattino

Milano, 16 gen. (Adnkronos) – E' caccia al gruppo che all'alba dell'11 gennaio ha accerchiato, molestato una diciannovenne, e cercato di rapinare lei e il fidanzato che si erano appartati dopo aver trascorso una serata in un noto locale del centro a Milano, in zona Farini. Un 37enne di origine egiziana, è stato riconosciuto dalla giovane vittima come l'autore del feroce palpeggiamento, e per lui il gip di Milano Fabrizio Filice ha disposto l'arresto in carcere per violenza sessuale e tentata rapina ritenendolo capace di rapine violente e pericoloso per la sicurezza urbana. I carabinieri, subito intervenuti sul posto, stanno ora cercando di rintracciare gli altri presenti, la vittima parla di 10-12 persone, descritte come arabi, due dei quali scappati in monopattino.