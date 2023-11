Flavio Briatore ha denunciato su Instagram di essere stato derubato a Milano da un ragazzo in monopattino. Il giovane gli ha rubato lo zaino.

Milano, derubato Briatore: lo sfogo su Instagram

Flavio Briatore, famoso imprenditore piemontese, è stato derubato in pieno giorno a Milano. L’imprenditore ha condiviso un video su Instagram in cui ha denunciato il furto del suo zaino da parte di un ragazzo in monopattino. Il furto è avvenuto alle 11 del mattino, quindi in pieno giorno, in via Cordusio, a Milano.

“Il mio autista mi stava aspettando fuori dall’auto, avevo un appuntamento per un caffè, stavo parlando al telefono con l’ufficio. Arriva un ragazzo extracomunitario in monopattino, apre la portiera, prende il mio zaino e fugge. L’autista se ne accorge ma il ladro ha un vantaggio di 5-6 metri. Per fortuna in zona c’è un capitano della guardia di finanza a cui sarò per sempre riconoscente, che vede la scena e blocca questo ragazzo, recupera il mio zaino e lo riconsegna all’autista. Lì dentro avevo tutto, i documenti compreso il passaporto. Me l’avesse rubato avrei dovuto rinunciare al viaggio di domani” sono le parole di Flavio Briatore nel video.

Milano, derubato Briatore: “Questa città è pericolosa”

Nel suo video Flavio Briatore ha voluto rivolgersi anche al sindaco della città di Milano, che è diventata una delle più pericolose in assoluto, con gravissimi problemi di sicurezza che emergono quotidianamente. “Datevi una mossa, cercate di sistemarla perché così la gente ha paura, anche io che non ho mai avuto paura ora farò più attenzione quando vengo a Milano (…) Milano è una città pericolosa, sono giuste le statistiche che vedo” ha dichiarato l’imprenditore.