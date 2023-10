Flavio Briatore arriva su Rai 2: “Dopo dieci anni, torna The Apprentice. Sa...

L’imprenditore Flavio Briatore sbarca a Rai 2 con The Apprentice: la notizia è stata comunicata dal diretto interessato su Instagram.

Flavio Briatore ha pubblicato un video su Instagram con il quale ha annunciato il suo imminente ritorno al timone di The Apprentice, format pronto a sbarcare su Rai 2.

Flavio Briatore su Rai 2 con The Apprentice, l’annuncio su Instagram

Lo sguardo della Rai continua a essere rivolto al passato. Dopo il ritorno del Mercante in Fiera con Pino Insegno, un altro volto noto al pubblico televisivo troverà posto su un delle reti di Viale Mazzini. Attraverso la diffusione di un video condiviso su Instagram, Flavio Briatore ha rivelato di essere pronto a tornare in tv con il programma The Apprentice.

Stando a quanto riferito dall’imprenditore, il format andrà in onda a partire dalla primavera 2024 su Rai 2. “Dopo dieci anni, ritorna The Apprentice, la trasmissione dove ‘sei fuori’. Io ero il boss e sarò ancora il boss”, ha detto Briatore.

Il programma

Il programma, che nel 2012 andava in onda su Cielo, vede aspiranti uomini d’affari alle prese con una serie di prove manageriali da superare per raggiugere il proprio obiettivo. Nello specifico, l’obiettivo è lavorare con Briatore per almeno un anno, facendo esperienza e guadagnando un sostanzioso stipendio.

Al momento, non è chiaro quale sarà il taglio del format ma l’imprenditore, nel suo breve video, ha invitato gli aspiranti partecipanti a inviare quanto prima il proprio curriculum.