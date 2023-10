Beatrice Borromeo contro Emanuele Filiberto: "Hai perso l'occasione per tacere"

Ospite a Belve Emanuele Filiberto si è espresso sul caso di Dirk Hamer, il 19enne ucciso con due colpi di pistola e per cui suo padre venne indagato (e poi assolto) per omicidio volontario.

Beatrice Borromeo contro Emanuele Filiberto

Ospite a Belve, Emanuele Filiberto ha parlato di un controverso caso che ha visto protagonista suo padre Vittorio Emanuele, indagato e poi assolto per l’omicidio di Dirk Hamer. Sulla vicenda Beatrice ha Emanuele Filiberto ha detto:

“Mio padre ha sempre voluto sapere la verità di questa storia, come del resto cadendo in acqua e avendo solo sentito i suoi due spari ha subito detto sono io il colpevole, ho sparato io e sono colpevole. Dopo, in questa storia, si è capita che c’era un’altra arma, che ci sono stati altri colpi di fuoco, hanno trovato una pistola”.

Beatrice Borromeo, che alla vicenda ha dedicato il suo libro Il Principe, ha invece replicato: “Mi rendo conto che dobbiamo tutti voltare pagina e che Emanuele Filiberto di Savoia voglia difendere suo padre, è umano e comprensibile. Ma evitiamo di parlare di spasmodica ricerca della verità, coprendosi dietro una pistola che non c’entra nulla. Bisogna avere abbastanza rispetto da capire che queste bugie reiterate, ora che i fatti sono a portata di tutti, sono gravemente lesive della memoria di Dirk che, se non la verità, meriterebbe almeno il silenzio”. La vicenda avrà ulteriori sviluppi? Al momento sulla questione non è dato sapere di più e in tanti si chiedono se Emanuele Filiberto replicherà alle parole di Beatrice Borromeo.