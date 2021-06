Milano: di Montigny, 'tempo ridotto e scarsa chiarezza su risorse, così ho deciso di no'

Milano, 24 lug. (Adnkronos) – ''Da uomo del fare, stante la mia esperienza di imprenditore e manager, ho chiarissimo che, qualunque sia l’impresa che si deve compiere, servono sempre determinati requisiti. Ovvero il tempo, le competenze e il denaro. Prima ancora ci vogliono una visione e un progetto, che poi prendono forma in programmi ed iniziative.

Dato che il tempo si riduceva e non era chiaro quali potessero essere le risorse, ho preso la mia decisione''. Così Oscar di Montigny, manager di Mediolanum, ha commentato la sua rinuncia a correre come candidato sindaco del centrodestra alle prossime elezioni amministrative del Comune di Milano durante la trasmissione di Telelombardia 'The True Show – Attenti a quei due', condotta da Fabio Massa e Barbara Ciabò.