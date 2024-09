Milano Fashion Week: 5 artisti da non perdere

Da martedì 17 a domenica 21 settembre torna la Milano Fashion Week e con lei una serie di party con alcuni tra i migliori dj del pianeta. Eccone 5 da non perdere selezionati dalla nostra redazione, rigorosamente in ordine di… apparizione GUY GERBER Guy Gerber è un dj ed un producer tra...

Da martedì 17 a domenica 21 settembre torna la Milano Fashion Week e con lei una serie di party con alcuni tra i migliori dj del pianeta. Eccone 5 da non perdere selezionati dalla nostra redazione, rigorosamente in ordine di… apparizione

GUY GERBER

Guy Gerber è un dj ed un producer tra i più apprezzati al mondo, in primis ad Ibiza, dove il suo party Rumors ha da sempre un grande seguito ed è uno dei più attesi a Milano quando è tempo di Fashion Week. I suoi set sono autentici viaggi, sempre alla ricerca di quello che il dancefloor desidera ma che non sa ancora di volere davvero, anche e soprattutto perché Gerber sa sempre mettersi in discussione anche e soprattutto sul fronte discografico, che non smette mai di rivelarsi sorprendente.

mercoledì 18 al RedRoom Members Club

CHLOÉ CAILLET

La francese Chloé Caillet è sempre più al centro della scena elettronica. Merito delle sue serate e dei suoi set al Coachella, al CircoLoco, al party HE.SHE.THEY., per Solomun+1 e per Defected, del suo remix di “Role Model” di Fatboy Slim e soprattutto della sua capacità di interpretare sempre al meglio il dancefloor che le sta davanti, regalando ogni volta sensazioni diverse e facendo sempre attenzione ai messaggi che può divulgare in ogni suo set, perché pochi messaggi sanno essere così dirompenti se veicolati con la musica.

giovedì 19 all’Ex Macello

DAMIAN LAZARUS



Damian Lazarus è uno dei dj e producer più abili nel catturare e determinare le atmosfere e le sensazioni di un club, con un approccio musicale quasi sciamanico e scelte che possono spaziare da Bjork a Villalobos. Tanti gli highlights di una carriera eccellente: spiccano in particolare l’etichetta discografica Crosstown Rebels, i suoi eventi Day Zero e Get Lost, sempre protagonisti tra Tulum e Miami, il progetto live The Ancient Moons e la sua residenza all’ Hï Ibiza ogni sabato, residenza che divide con Black Coffee.

venerdì 20 all’Ex Macello

THE MARTINEZ BROTHERS

Sono i fratelli Chris e Stevie Jr Martinez – ovvero The Martinez Brothers – i protagonisti della prima stagionale di Vision, la serata prodotta da Amnesia Milano e che torna puntuale al Fabrique. Capaci di creare musiche insieme a Nile Rodgers e colonne sonore per le sfilate di Givenchy, anche questa estate i Martinez questa estate resident all’Hï Ibiza, così come la loro etichetta discografica Cuttin’ Headz non manca mai di avere un occhio di riguardo per i talenti emergenti e le realtà meno mainstream.

venerdì 20 al Fabrique

VICTORIA

Regina del basso con i Måneskin, indiscussa icona per sex appeal, libertà e fluidità, Victoria ha saputo conquistare i fan in tutto il mondo con il suo talento e le sue performance sui palchi di ogni dove. Passando con grande naturalezza dal rock alla techno, Victoria sta confermando il suo eclettismo e la sua versatilità con il suo primo tour mondiale da dj, scoprendo l’intrinseca connessione che lega il groove del suo basso alla cassa che spadroneggia nei club. Nei suoi set emerge un retrogusto anni novanta.

sabato 21 all’ Amnesia

foto d’apertura: Ex Macello (crediti: Michele Canfora per Lagarthy Photo)