Milano Fashion Week, febbraio 2025: 5 artisti da non perdere

A febbraio Milano si pone una volta di più al centro del mondo grazie alla Fashion Week in calendario da martedì 25 febbraio a lunedì 3 marzo 2025 e che come sempre propone un calendario fittissimo di eventi e contro-eventi. Decisamente pingue anche la programmazione delle discoteche milanesi, che propongono una serie di top dj. Eccone cinque – anzi sei, quattro più un duo – da non perdere.

SOLARDO – Originari di Manchester, i Solardo – al secolo Mark Richards e James Eliot – sono da anni protagonisti nel console dei migliori club e nei main stage dei principali festival di tutto il mondo. La loro è una musica House molto raffinata ed elegante, che li ha portati ad avere una discografica di primissimo livello e a collaborare con artisti del calibro di Calvin Harris ed Idris Elba e ad aprire l’etichetta discografica Sola Records che continua a regalare loro diverse soddisfazioni.

mercoledì 26 febbraio 2025

Justme

MOBLACK – La Fashion Week del locale milanese inizia con MoBlack, indiscusso padrino della musica Afro house, genere sempre più di riferimento non soltanto quando ci si riferisca alla musica elettronica e al quale MoBlack ha saputo indicare la strada maestra con la sua etichetta discografica MoBlack Records, che nel 2023 ha festeggiato il suo decimo compleanno. La programmazione del Volt poi prosegue venerdì 28 con DJ Tennis e sabato 1° marzo con MRAK.

giovedì 27 febbraio 2025

Volt

ARGY – Primo appuntamento di quest’anno al Fabrique con Vision, la one-night prodotta da Amnesia Milano e che porta in città i califfi della musica elettronica. Questa volta è il turno di ARGY, Chris Avantgarde e Armonica. ARGY (nella foto) Il greco Argy ha sempre avuto una visione globale della musica, sin dalle sue prime release con label del calibro di Cadenza e Cocoon sino ad arrivare a “New World”, il suo album uscito nel 2024 su Afterlife, per il quale ha rivelato di essersi ispirato alla saga cinematografica di Matrix.

venerdì 28 febbraio 2025

Fabrique

TINI GESSLER – Tini Gessler è nata a Stiges, la città catalana dove nel 1967 è sorto il primo Pacha, un evidente segno del destino. Sempre ad un Pacha – a Barcellona – è stata resident, per poi entrare nel 2017 nella grande famiglia di elrow, il party per definizione se ce n’è uno, arrivando così a suonare in tutto il mondo e firmare tracce per etichette discografiche del calibro di Drumcode, Toolroom e Circus Recordings. Insieme a lei, all’Amnesia il primo sabato di marzo, White Off e Jo.

sabato 1° marzo

Amnesia

I HATE MODELS – La musica del dj e producer francese Guillaume Labadie aka I Hate Models non fa sconti a nessuno, grazie alla capacità di rompere sempre ogni barriera, ogni schema ed ogni standard, anche e soprattutto con la sua etichetta discografica Disco Inferno, grazie alle sue collaborazioni con artisti quali Anetha, Guillaume e Perc, a remix per artisti assoluti quali Depeche Mode e in particolare al suo album “Forever Melancholia”, capace di ottener il consenso del pubblico e degli addetti ai lavori.

domenica 2 marzo

Alcatraz

Crediti fotografici

foto d’apertura: Vision (Gabriele Canfora per Lagarty Photo), Solardo: (ufficio stampa Tomorrowland), MoBlack (Akash Communication), I Hate Models (kiev.ro)