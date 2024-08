Nel pomeriggio di oggi, giovedì 1 agosto, si è verificato un drammatico incidente in pieno centro a Milano: un furgone ha travolto quattro persone che si trovavano sul marciapiedi all’angolo tra piazza Giovine Italia e via Boccaccio.

Incidente a Milano, furgone travolge quattro pedoni: morto un uomo

Secondo quanto ricostruito, i quattro pedoni investiti erano fermi sul marciapiedi in attesa che il semaforo per l’attraversamento pedonale diventasse verde. Per cause ancora da accertare, il furgone, guidato da un uomo di 55 anni, ha travolto i quattro pedoni e, nella sua tragica corsa, ha anche abbattuto un semaforo. Delle quattro persone travolte, ad avere la peggio è stato un uomo di 30 anni che è morto dopo essere stato soccorso in arresto cardiocircolatorio: trasportato al pronto soccorso del Niguarda con le manovre rianimatorie in corso, è deceduto subito dopo l’arrivo in ospedale. I rilievi del caso sono stati affidati alla polizia locale: non è escluso che l’uomo alla guida del furgone, che è stato accompagnato al San Carlo in codice verde, abbia accusato un malore prima di perdere il controllo del mezzo.

Ferite le altre tre persone

A rimanere coinvolto nell’incidente anche un ragazzo di 21 anni che è finito in codice giallo al San Raffaele con diversi traumi alla testa, al volto e agli arti. Sono meno gravi le condizioni delle altre due persone travolte dal furgone, una ragazza di 21 anni e un 50enne: la prima è stata ricoverata per una ferita ad una gamba, mentre il 50enne è stato visitato sul posto dai soccorritori del 118.

