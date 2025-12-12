Milano in Piazza: Grande Manifestazione della Cgil contro le Politiche Governative

Il 12 dicembre, Milano e diverse altre città italiane hanno assistito a una massiccia partecipazione a un importante sciopero organizzato dalla Cgil in protesta contro le politiche del governo.

Il 12 dicembre segna un’importante mobilitazione sindacale in tutta Italia. La Cgil ha indetto uno sciopero generale per contestare la manovra economica del governo Meloni, ritenuta inadeguata e dannosa per i lavoratori. La protesta ha visto una massiccia partecipazione a Milano, dove i lavoratori si sono uniti in un corteo che ha attraversato il centro della città, esprimendo il loro dissenso verso le politiche attuate.

I fatti

Le ragioni che hanno spinto la Cgil a organizzare questa manifestazione sono molteplici e affondano le radici in una percezione diffusa di ingiustizia sociale. Secondo il segretario generale della Cgil di Milano, Luca Stanzione, la manovra economica attuale non solo non risponde alle esigenze dei lavoratori, ma riduce le loro possibilità economiche. La fiscal drag sull’Irpef, che sottrae gli aumenti contrattuali conquistati, è solo uno dei punti critici sollevati durante il corteo.

Impatto sul sistema sanitario

Un altro aspetto preoccupante è il taglio ai fondi destinati al Servizio Sanitario Nazionale. Con l’inflazione attuale, mantenere il budget della sanità statale invariato significa in realtà un deterioramento delle prestazioni sanitarie. Le strutture non potranno garantire i servizi essenziali per i cittadini, creando una situazione insostenibile per la salute pubblica. Stanzione ha affermato che è in gioco il rispetto dei valori costituzionali che tutelano la salute dei cittadini.

Le parole dei leader sindacali

Durante il corteo, sono intervenuti diversi leader sindacali che hanno ribadito le preoccupazioni riguardo alla manovra. Michele De Palma, segretario generale della Fiom, ha denunciato che in dieci anni l’Italia spenderà oltre mille miliardi per l’acquisto di armi, mentre le necessità di settori cruciali come sanità, istruzione e sicurezza vengono ignorate. La richiesta di una manovra che agevoli i contratti nazionali e non penalizzi i redditi da lavoro è stata ribadita con forza.

Critiche alla gestione governativa

Le critiche nei confronti del governo Meloni non si sono fatte attendere. Secondo i sindacalisti, la manovra è stata concepita per favorire chi già beneficia di esenzioni fiscali e chi vive di rendite. I lavoratori della pubblica amministrazione e i metalmeccanici, che hanno recentemente rinnovato i loro contratti, rischiano di vedere i loro guadagni erosi dalle tasse, aumentando la loro frustrazione.

Effetti sul trasporto pubblico e sulla mobilità

Il giorno dello sciopero ha avuto ripercussioni significative anche sulla mobilità a Milano. Le linee di trasporto pubblico, tra cui metro, tram e autobus, hanno subito forti modifiche. In particolare, la chiusura della linea M3 ha creato problemi a molti pendolari, costringendo Atm a implementare piani di emergenza per garantire il servizio minimo. Le manifestazioni hanno congestionato il traffico, rendendo difficile per i cittadini muoversi.

Rischi per i servizi essenziali

Oltre ai trasporti, anche i servizi essenziali come la sanità hanno risentito dell’agitazione. Sebbene alcuni servizi minimi siano stati garantiti, molti ospedali e cliniche hanno dovuto affrontare disagi, con un numero ridotto di personale disponibile. Questo ha sollevato preoccupazioni tra i cittadini riguardo alla possibilità di ricevere assistenza in caso di emergenza.

Lo sciopero generale del 12 dicembre ha rappresentato un forte segnale di dissenso da parte dei lavoratori italiani nei confronti di una manovra economica che non risponde alle loro necessità. Le parole dei leader sindacali e la partecipazione massiccia alle manifestazioni evidenziano un malcontento diffuso che richiede attenzione e azioni concrete per migliorare le condizioni di vita e lavoro nel paese.