Milano, inaugurata una nuova zona verde in CityLife

Milano, 22 mar. (askanews) – Inaugurata a Milano una nuova area verde di 31mila metri quadrati, donata al comune di Milano da SmartCityLife. Gettando uno sguardo ad un futuro sempre più sostenibile, l’Amministratore Delegato di SmartCityLife ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in occasione dell’inaugurazione dell’area inserita nel quartiere CityLife: “Abbiamo l’obiettivo, per i prossimi 10 anni, di rendere le aree pubbliche di CityLife sempre più fruibili, sicure e facili da utilizzare”.

Informazioni utili per frequentare con facilità ed in sicurezza in CityLife, ma anche tante notizie per essere sempre aggiornati in città. Queste sono le novità dell’applicazione SmartCityLife, introdotta sempre dall’A.D. Russo: “Vuole essere un fiore all’occhiello, abbiamo effettuato delle verifiche e non abbiamo riscontrato l’esistenza di un’applicazione che fosse come la nostra. Vogliamo che sia uno strumento importante per i nostri cittadini: per avere qualsiasi tipo di aiuto, basterà utilizzare la nostra app”.