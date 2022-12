Milano: sorpresi a spacciare in un appartamento, coppia arrestata

Milano, 31 dic.

(Adnkronos) – Un uomo di 46 anni e la sua compagna di 39 sono stati arrestati dopo essere stati sorpresi a spacciare all'interno del loro appartamento. E' accaduto nella serata di ieri a Milano.

L'intervento della polizia è scattato a seguito di una segnalazione pervenuta alla sala operativa della questura riguardante un sospetto via vai di persone da un appartamento in via Pietro della Valle. Due equipaggi della squadra volanti si sono quindi recati sul posto, individuando in poco meno di due ore il passaggio di almeno sette probabili avventori.

Gli agenti sono quindi entrati nell'abitazione trovando, attraverso l'ausilio dei cani antidroga, 311 grammi di hashish e 170 euro in contanti. I due residenti, entrambi con precedenti, sono stati arrestati.