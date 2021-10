Milano Wine Week, una installazione per fluttuare fra le nuvole

Milano, 5 ott. (askanews) – Una installazione eterea fatta di luce e acqua: una cascata di nuvole alta sei metri che produce un paesaggio sospeso e fluttuante. E’ “Falling Dreams” l’opera del collettivo artistico NONE COLLECTIVE che Pasqua Vini persenta per celebrare il mese del vino italiano che si apre con la Milano Wine Week per concludersi con Vinitaly. La gigantesca opera immersiva è visitabile per tre giorni dal 6 al 9 ottobre al creative hub BASE Milano.

L’installazione esplora il tema del sogno, il suo valore, la sua portata creatrice e celebra temi cari alla cantina veronese come la creatività, il talento e il vino italiano. Come ha spiegato Gregorio Comandini di NONE COLLECTIVE: “Abbiamo relizzato una installazione composta da una cascata di nuvole, fatte di vapore acqueo, alta sei metri e che crea un paesaggio sospeso in cui i visitatori possono camminare. Si ha la sensazione di camminare sulle nuvole.

In questo senso è un viaggio nella nostra atmosfera, ma anche oltre, verso nuovi pianeti alla ricerca di nuovi ecosistemi di nuovi equilibri e per scoprire all’interno dei nostri sogni cosa ci piace veramente”.

L’installazione Falling Dreams rappresenta il culmine di un percorso di cui Pasqua Vini si è fatta promotrice, sostenendo il talento e la creatività, con progetti di mecenatismo che hanno coinvolto artisti di tutto il mondo. Come ha spiegato l’amministratore delegato dell’azienda veneta, Riccardo Pasqua: Falling Dreams celebra questi cinque anni e venti collaborazioni. Li riassume tutti in questa installazione immersiva che sta tra il sogno e la realtà e celebra il talento e la creatività che è generata anche dai sogni.

Falling Dreams chiude il ciclo “Talent never tasted better”, 20 collaborazioni in cinque anni. E a marzo 2022 presenteremo la prossima piattaforma che ci accompagnerà fino al centenario”

Dopo la Milano Wine Week “Falling Dreams” sarà presentata anche a Vinitaly a Verona.