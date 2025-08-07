Una vacanza in Sudafrica in mezzo a quelle terre selvagge e sconfinate insieme agli affetti più cari apprezzando la bellezza della vita, l’aveva immaginata più o meno così Asher Watkins la sua vacanza dove si è ritrovato a contatto con la natura e gli animali, non aveva fatto i conti con la possibilità che questa si sarebbe potuta trasformare in tragedia.

Asher Watkins, il desiderio realizzato del viaggio in Sudafrica

Watkins aveva preso le redini dell’azienda di famiglia, la Watkins Ranch Group che si occupava di realizzare ranch di lusso tra Oklahoma, Texas e Arkansas.

Un uomo da sempre dedito alla caccia, sua grande passione che lo ha portato anche a far parte del Texas Safari Club, come riportato dal sito Caffeinamagazine.it

Attaccato dal bufalo durante un safari

Asher Watkins si trovava in compagnia di un tracciatore esperto e di una guida locale durante il safari, quando un bufalo lo ha incornato e per l’uomo di 52 anni non vi è stato nulla da fare.

L’uomo si trovava in località Limpopo, zona famosa per la caccia alla selvaggina locale. I suoi familiari lo attendevano in un lodge safari, ignari di quanto avrebbero appreso di lì a poco.

A colpire è il fatto che il bufalo non sia stato ferito ed abbia continuato a scorrazzare per la riserva senza alcun problema, il che testimonia l’impatto devastante degli infarti in situazioni del genere.

L’ex moglie si è aggiunta al cordoglio per la morte dell’imprenditore postando una foto con la loro figlia sui social che poi ha prontamente rimosso.