"Milly Carlucci, con passione, conferma la partecipazione di Barbara D'Urso a Ballando con le Stelle."

Milly Carlucci potrebbe ospitare Barbara D'Urso, simbolo delle ore pomeridiane su Canale 5, nel suo show "Ballando con le Stelle". L'annuncio ufficiale verrà dato domani su "La vita in Diretta" da Carlucci e Alberto Matano, ma i social sembrano confermare la notizia. D'Urso mostrerà le sue doti di danza nella puntata del 5 ottobre, danzando solo per una notte, con la possibile opzione di rimanere in competizione. Intanto, D'Urso sembra dirigersi verso un luogo segreto, causando speculazioni che potrebbe essere il set di "Ballando con le Stelle".

Milly Carlucci e Alberto Matano hanno anticipato che domani ci sarà una rivelazione sensazionale riguardo la prossima danzatrice di una notte nella futura puntata di Ballando con le Stelle. Mentre stavano concludendo la diretta, si sono salutati con un gesto che gli appassionati più ardenti non potevano non notare: con il cuore!

