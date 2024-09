Milly Carlucci, conduttrice di "Ballando con le stelle", ha introdotto tutti i maestri di danza, molti dei quali rappresentano nuove aggiunte al cast. Scopriamo chi sono.

La 19esima stagione di Ballando con le Stelle sta per rivelare le nuove coppie. Quasi tutti i postulanti sono stati confermati, tranne probabilmente Anna Lou Castoldi. I docenti del programma, 12 in totale, includono volti noti come Veera Kinnunen, Anastasia Kuzmina, Pasquale La Rocca, e nuovi arrivi come Nikita Perotti, Giovanni Pernice, Erica Martinelli. Alcuni maestri amati come Moreno Porcu non saranno presenti in questa stagione, mentre altri, come Simone Casula e Lucrezia Lando, assumeranno ruoli diversi o saranno impegnati in progetti personali.