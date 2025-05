Il nuovo progetto di Milly Carlucci

La celebre conduttrice Milly Carlucci ha sempre cercato di portare innovazione e freschezza nei suoi programmi, ma quest’anno ha dovuto affrontare una nuova sfida. Dopo il tentativo di rilanciare “Il Cantante Mascherato”, che non ha avuto il successo sperato, la Rai ha deciso di puntare su un format più collaudato: “Ballando con le Stelle”.

Tuttavia, questa volta, il focus sarà su un nuovo spin-off intitolato “Sognando Ballando”.

Come funziona Sognando Ballando

Il format di “Sognando Ballando” prevede la partecipazione di dieci aspiranti maestri di danza, ognuno dei quali sogna di entrare nel cast dei professionisti del programma principale. Ogni settimana, le coppie, composte da un ballerino professionista e un maestro storico, dovranno eseguire una coreografia preparata in soli sette giorni. La giuria, composta da nomi noti come Carolyn Smith e Fabio Canino, avrà il compito di valutare le performance e formare una classifica parziale.

Le dinamiche del programma

Una delle novità di questo spin-off è l’integrazione dei social media nella competizione. I voti espressi dalla giuria si uniranno ai “mi piace” ricevuti sui social, creando una classifica che influenzerà l’andamento del programma. Inoltre, ci saranno momenti di confronto e di assegnazione di bonus, rendendo la competizione ancora più avvincente. I concorrenti avranno anche l’opportunità di ballare con celebrità già note al pubblico, come Gabriel Garko e Federica Pellegrini, aumentando l’interesse attorno al programma.

Il cast di concorrenti

Tra i dieci concorrenti che parteciperanno a “Sognando Ballando”, troviamo nomi come Eleonora Riccardi e Valentina Fiori, che si sfideranno per conquistare un posto nel cast di “Ballando con le Stelle”. La presenza di personaggi noti e la varietà di stili di danza promettono di rendere il programma interessante e coinvolgente per il pubblico. La sfida non sarà solo tra i ballerini, ma anche tra le giurie e i social, creando un’atmosfera di competizione che potrebbe rivelarsi vincente.