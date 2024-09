Milly Carlucci ha interrotto Massimiliano Ossini durante la diretta di Uno Mattina affermando: «Ecco cosa ti attende a Ballando con le Stelle».

Massimiliano Ossini ha avuto una mattinata piena di emozioni. Durante la trasmissione di Uno Mattina, che Ossini conduce ogni giorno, è stato interrotto inaspettatamente da Milly Carlucci, che era apparsa sullo schermo alle spalle degli ospiti. Con un largo sorriso sul volto, Milly chiede con gentilezza a Massimiliano se può interromperlo, lasciandolo alquanto sorpreso ed imbarazzato. La sorpresa si rivela quando Milly Carlucci, con un tono scherzoso, ricorda a Ossini che l’aspetta nelle vesti di ballerino alle 14.00 dello stesso pomeriggio. Prima di lasciare lo studio, Milly Carlucci dà un’altra notizia emozionante a Massimiliano Ossini, sottolineando che sta per affrontare una nuova avventura nella sua carriera e che avrà bisogno di determinazione, una serie di consigli e un po’ di aiuto. Subito dopo l’annuncio di Carlucci, arriva in studio un enorme pacco, al cui interno si scopre essere Veera Kinnunen, maestra di ballo di Ballando con le Stelle, che sarà la sua insegnante per tutto il corso del famoso show di ballo previsto per il 28 settembré.