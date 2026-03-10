A Catania un uomo di 56 anni è stato arrestato con l’accusa di stalking nei confronti dell’ex amante e di suo marito. Ecco i dettagli.

Nel quartiere Librino a Catania un uomo di 56 anni si sarebbe presentato diverse volte sotto l’abitazione dell’ex amante e di suo marito, minacciandoli entrambi con un bastone. Ma non è finita qui, l’uomo, una volta, dopo essere stato respinto avrebbe tentati di investire la coppia con la propria auto. I due hanno a questo punto chiamato la Polizia, coi poliziotti che sono arrivati in tempo da riuscire a intercettare il 56enne in auto.

Minaccia l’ex amante e il marito con un bastone, poi prova a investirli con l’auto: arrestato un 56enne

Come detto i poliziotti, chiamati dalla coppia nel quartiere Librino a Catania, sono arrivati in tempo da riuscire a intercettare il 56enne che poco prima, aveva prima minacciato l’ex amante e il marito con un bastone, poi aveva provato a investirli. Quando hanno perquisito la vettura del 56enne gli agenti hanno trovato un coltello a scatto e una mazza lunga un metro. A questo punto il 56enne è stato arrestato con l’accusa di atti persecutori ed è stato anche denunciato per porto abusivo di oggetti atti a offendere. Da quello che è emerso dalle indagini, pare che il 56enne, pluripregiudicato, non avesse accettato la fine della relazione extraconiugale. Dopo la convalida del fermo, il giudice ha imposto il divieto di riavvicinamento alle vittime con l’applicazione del braccialetto elettronico.