Elon Musk deride la cultura woke in un post su X. Le sue parole dopo la vittoria di Victoria Kjær Theilvig nel concorso di Miss Universo 2024

Victoria Kjær Theilvig, 21 anni, è stata incoronata Miss Universo 2024, diventando la prima danese a conquistare il titolo. A tal proposito, un post di Elon Musk su X, che ha totalizzato quasi 50 milioni di visualizzazioni, oltre 15.000 commenti e 650.000 mi piace, ha innescato un acceso dibattito. Le sue parole.

Miss Universo 2024: la vittoria di Victoria Kjær Theilvig

Victoria Kjaer Theilvig ha conquistato la corona di Miss Universo 2024 nella Mexico City Arena davanti a un pubblico di oltre 20.000 persone.

“Sono qui oggi perché voglio il cambiamento, voglio fare la storia del mio Paese vincendo ed è quello che farò stasera”.

Victoria non è solo una reginetta di bellezza: laureata in Economia e Marketing, è anche una ballerina professionista e un’imprenditrice nel settore della gioielleria. Inoltre, ha dedicato il suo impegno a promuovere l’empowerment femminile nelle comunità sportive locali.

Miss Universo 2024: la vittoria di Victoria Kjær Theilvig e le parole di Elon Musk

Elon Musk sbeffeggia la cultura woke con un post da quasi 50 milioni di visualizzazioni, oltre 15mila commenti e 650mila mi piace:

“Ultim’ora: internet sbalordito dopo che una donna biologicamente femmina, attraente e di peso sano vince il concorso di Miss Universo”, ha scritto in merito alla vittoria della 21enne.

La giovane ha sconfitto più di 120 concorrenti provenienti da ogni parte del mondo in un’edizione definita dagli esperti “più tradizionale” rispetto alle precedenti, in cui avevano partecipato anche donne curvy, sposate e transgender. A tal proposito, si è acceso un grande dibattito in merito al passo indietro che, secondo Anne Jakkaphong Jakrajutatip, il concorso ha fatto quest’anno, allontanandosi dai suoi principi inclusivi.