Durante le fasi preliminari di Miss Universo 2025 in Thailandia, la serata di glamour e eleganza è stata bruscamente interrotta: Gabrielle Henry, Miss Giamaica, è caduta dalla passerella, suscitando paura e incredulità tra il pubblico e le altre concorrenti.

Caduta improvvisa a Miss Universo 2025: Gabrielle Henry soccorsa in barella

Un momento di incredulità ha spezzato l’atmosfera elegante della competizione preliminare di Miss Universo 2025, in Thailandia.

Durante la sfilata in abito da sera, Gabrielle Henry, rappresentante della Giamaica, ha perso improvvisamente l’equilibrio ed è precipitata dal bordo della passerella.

Lo staff e i soccorritori sono intervenuti immediatamente, portandola via su una barella mentre le altre concorrenti erano immobili, visibilmente scosse. L’atmosfera della serata si è trasformata in un silenzio irreale, con il pubblico paralizzato davanti all’imprevisto.

🇯🇲💔 | Miss Jamaica, Gabrielle Henry, sufrió una fuerte caída durante su presentación en traje de noche en la preliminar de Miss Universo. La concursante tuvo que ser retirada en camilla del escenario tras el incidente. 🌐 https://t.co/n1X294Dsgj pic.twitter.com/V63Dzd8AO9 — LA PRENSA Nicaragua (@laprensa) November 19, 2025

Miss Universo 2025: aggiornamenti sulle condizioni di Gabrielle Henry

Poche ore dopo l’incidente, la pagina ufficiale di Miss Universo Jamaica ha rassicurato i fan: Gabrielle Henry è stata trasferita al Paolo Rangsit Hospital, dove i medici hanno confermato che non ha riportato ferite gravi e non è in pericolo di vita, pur restando sotto osservazione. La causa della caduta resta incerta: dai video non è possibile stabilire se si sia trattato di un malore, di un tacco incastrato o di una perdita di equilibro.

Oftalmologa di professione e impegnata in progetti di sostegno alle persone ipovedenti, Gabrielle è stata incoronata Miss Universo Giamaica 2025 e si era distinta nelle passate edizioni del concorso. Pochi istanti prima dell’incidente, la 28enne aveva condiviso il suo entusiasmo per l’esperienza in Thailandia, parlando del calore e della gentilezza della popolazione locale.

La caduta improvvisa ha sospeso momentaneamente il suo sogno di gloria, ma l’affetto dei fan e la sua determinazione continuano a sostenerla.