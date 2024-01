Mo: Ben Gvir, 'non è il momento di parlare a bassa voce con Hamas, ma di usare il bastone'

Tel Aviv, 9 gen. (Adnkronos) - "Non è il momento di parlare a bassa voce con Hamas, è il momento di usare il bastone". Il ministro della Sicurezza nazionale di estrema destra Itamar Ben Gvir rivolge un tweet in inglese al segretario di Stato americano Antony Blinken in visita...

Tel Aviv, 9 gen. (Adnkronos) – "Non è il momento di parlare a bassa voce con Hamas, è il momento di usare il bastone". Il ministro della Sicurezza nazionale di estrema destra Itamar Ben Gvir rivolge un tweet in inglese al segretario di Stato americano Antony Blinken in visita in Israele. La parafrasi di Ben Gvir della battuta spesso citata del presidente degli Stati Uniti Theodore Roosevelt arriva mentre Blinken è in Israele nel tentativo di porre fine agli intensi combattimenti nella Striscia di Gaza e migliorare l'accesso agli aiuti umanitari nell'enclave governata da Hamas.

Sia Ben Gvir che il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich, anch’egli un parlamentare di estrema destra, si sono infuriati contro le dichiarazioni di alti funzionari israeliani negli ultimi giorni secondo cui l'Idf sta passando da operazioni ad alto impatto a una fase di guerra a minore intensità. Ben Gvir si è anche opposto alla condanna degli Stati Uniti nei confronti della sua richiesta (e di Smotrich) di reinsediare i palestinesi fuori Gaza, dichiarando la settimana scorsa che, sebbene ammiri gli Stati Uniti, “non siamo un’altra stella sulla bandiera americana”.