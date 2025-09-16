Mo: Conte, 'governo italiano silente, vergogna totale'

Roma, 16 set (Adnkronos) – "Insistono nella distruzione di Gaza e il nostro governo è silente, nessuna misura, un totale vergogna". Lo ha detto Giuseppe Conte a Soriano, Vibo Valentia.
