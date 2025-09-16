Home > Flash news > Mo: Conte, 'governo italiano silente, vergogna totale'

Mo: Conte, 'governo italiano silente, vergogna totale'

default featured image 3 1200x900

Roma, 16 set (Adnkronos) – "Insistono nella distruzione di Gaza e il nostro governo è silente, nessuna misura, un totale vergogna". Lo ha detto Giuseppe Conte a Soriano, Vibo Valentia.