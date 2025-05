Mo: Conte, 'quando smetterà governo di vendere armi a Israele?'

Roma, 30 mag. (Adnkronos) – "Da vent’anni esiste un accordo di cooperazione militare tra Italia e Israele su reciproche forniture belliche ed esercitazioni militari congiunte, è un accordo che si rinnoverà automaticamente, a meno che il governo non abbia un sussulto di lucidità e non decida di recedere per non esporre l’Italia al rischio di condanna per connivenza con i crimini di Israele.

Noi chiederemo con forza al governo di non rinnovare questo memorandum". Lo dice Giuseppe Conte a Tpi.

"Davanti a oltre 60 mila morti, di cui 15 mila bambini, il governo Meloni si limita ad esprimere preoccupazione e parole di circostanza. Dopo gli spari ai diplomatici Tajani ha convocato l’ambasciatore israeliano a Roma. Ma chiedo a lui e a Giorgia Meloni: tutte queste decine di migliaia di morti non erano abbastanza per chiedere conto a Israele dei suoi crimini? E soprattutto insisto: quando smetteranno di vendere ad Israele le armi che stanno perpetrando questo massacro? Quando la smetteranno di offrire copertura politica al governo di Netanyahu? Quando sanzioneranno i coloni che stanno assaltando i palestinesi di Cisgiordania?".