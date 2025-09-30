Mo: De Monte (FI), 'piano Trump concreta soluzione'

Roma, 30 set.-(Adnkronos) – "Il piano presentato da Donald Trump offre una concreta soluzione del conflitto in Medio Oriente. Israele non occuperà Gaza, ed Hamas dovrà abbandonarla. In Europa dobbiamo sostenere questa prospettiva, l’appoggio dei Paesi arabi è un ulteriore segnale positivo. Si cominci con la liberazione degli ostaggi per rafforzare la tregua, per poi porre finalmente fine ad una guerra rovinosa".
Così la deputata di Forza Italia e vice responsabile del dipartimento Esteri Isabella De Monte.