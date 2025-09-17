Mo: Erdogan, 'Gerusalemme non sarà profanata da mani empie'

Ankara, 17 set. (Adnkronos) - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha ribadito la solidarietà della Turchia ai palestinesi di Gaza e ha promesso che i musulmani non rinunceranno ai loro diritti su Gerusalemme Est. "Non permetteremo che Gerusalemme venga profanata da mani empie",...

Ankara, 17 set. (Adnkronos) – Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha ribadito la solidarietà della Turchia ai palestinesi di Gaza e ha promesso che i musulmani non rinunceranno ai loro diritti su Gerusalemme Est. "Non permetteremo che Gerusalemme venga profanata da mani empie", ha dichiarato durante la cerimonia di inaugurazione del nuovo edificio del ministero degli Esteri turco ad Ankara.

Erdogan ha inoltre sottolineato il sostegno del suo Paese a Gaza, affermando: "Nessuno può impedirci di stare al fianco della popolazione oppressa di Gaza che sta lottando per sopravvivere sotto i brutali attacchi di Israele. Resisteremo oggi e domani contro coloro che cercano di trasformare la nostra regione in un mare di sangue e contro coloro che alimentano l'instabilità nella nostra regione".