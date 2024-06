Mo: Fiano (Pd), 'convegno psicanalisi saltato per presenza israeliani boicottaggio razzista'**

Roma, 3 giu. (Adnkronos) - "E' uno scandalo gravissimo che si neghi in ambito scientifico la cittadinanza a scienziati, o medici o accademici israeliani per la sola colpa di essere nati, come dice Liliana Segre quando parla dell’antisemitismo dei suoi tempi". Così Emanuel...

Roma, 3 giu. (Adnkronos) – "E' uno scandalo gravissimo che si neghi in ambito scientifico la cittadinanza a scienziati, o medici o accademici israeliani per la sola colpa di essere nati, come dice Liliana Segre quando parla dell’antisemitismo dei suoi tempi". Così Emanuele Fiano, ex-deputato e candidato Pd alle europee, all'Adnkronos sul convegno di psicanalisi, previsto a Roma per il prossimo 9 giugno, saltato per la presenza di esperti israeliani.

"Che addirittura a promuovere questo boicottaggio razzista siano degli psicanalisti, dunque persone abituate a discernere della complessità del pensiero umano, e che neanche sanno se i loro colleghi israeliani abbiano un pensiero critico sulla situazione attuale, se sono tra coloro che scendono in piazza da mesi contro le politiche del loro governo, oppure no fa rabbrividire".

"Significa giudicare le persone in base al passaporto, o alla religione, o al sentito dire. Siamo di fronte a studiosi delle emozioni umane che fanno prevalere gli istinti peggiori del genere umano, come l’odio o la discriminazione, invece che la conoscenza e il ragionamento. Fatti non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e canoscenza, avrebbe detto Dante”.