Mo: Finlandia aderisce a dichiarazione soluzione dei due Stati

Helsinki, 5 set. (Adnkronos) – La Finlandia aderisce alla dichiarazione franco-saudita di New York sulla risoluzione pacifica della questione palestinese e sull'attuazione di una soluzione a due Stati. Lo ha annunciato Helsinki, aggiungendo che l'adesione verrà presentata durante la riunione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, che si terrà alla fine del mese.