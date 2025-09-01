Mo: Fratoianni, 'Meloni garantisca sicurezza equipaggi Sumud Flotilla'

Roma, 1 set. (Adnkronos) – La premier Giorgia Meloni "garantisca la sicurezza degli equipaggi" di Sumud Flotilla, la loro è un'azione "concreta per forzare il blocco e portare aiuti". Così Nicola Fratoianni al Tg3.
