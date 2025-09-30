Mo: Gasparri, 'equiparare Hamas a qualsiasi altro governo significa ignorare realtà'

Roma, 30 set.-(Adnkronos) - "Parlare di democrazia a livello globale è molto complesso. Se volessimo adottare un criterio, ad esempio, non dovremmo avere rapporti con la Cina, che conta un miliardo e mezzo di abitanti, o la Russia, che però è membro permanente del Consiglio...

Roma, 30 set.-(Adnkronos) – "Parlare di democrazia a livello globale è molto complesso. Se volessimo adottare un criterio, ad esempio, non dovremmo avere rapporti con la Cina, che conta un miliardo e mezzo di abitanti, o la Russia, che però è membro permanente del Consiglio di Sicurezza dell’Onu e quindi ha comunque un ruolo centrale nel mondo.

Eppure, anche la Russia è un’autocrazia: si vota, sì, ma con modalità discutibili. Se stilassimo una lista basata su criteri democratici rigorosi, dovremmo escludere tre quarti dei Paesi del mondo. Qual è allora la differenza?". Così il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, a L’Aria che Tira su La7.

"Con la Russia, ad esempio, abbiamo adottato sanzioni economiche, l’abbiamo esclusa da forum internazionali come il G8, che infatti è tornato a essere G7, e la comunità internazionale ha reagito con fermezza. Nel caso di Hamas, però, c’è un elemento ancora più grave. Hamas che comanda lì, ha detto che Israele va distrutto, ha ammazzato e ha fatto attentati, è un'organizzazione di criminali terroristici. Equiparare Hamas a qualsiasi altro governo, significa ignorare questa realtà. E se la Flotilla è in mano ad Hamas, questi difendono Hamas. Noi Hamas non lo riconosceremo mai come Italia", conclude.