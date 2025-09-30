Mo: Gasparri, 'piano Trump complesso e ambizioso, lavorare su estromissione Hamas'

Roma, 30 set.-(Adnkronos) - "Il piano Trump è molto complesso e ambizioso. Dio volesse che potesse essere attuato in tutti i suoi dettagli, perché affronta ogni aspetto, inclusa la definizione di uno Stato palestinese. Questa crisi non può essere vista solo con gli occhi di...

Roma, 30 set.-(Adnkronos) – "Il piano Trump è molto complesso e ambizioso. Dio volesse che potesse essere attuato in tutti i suoi dettagli, perché affronta ogni aspetto, inclusa la definizione di uno Stato palestinese. Questa crisi non può essere vista solo con gli occhi di oggi: è una tragedia che affonda le radici in millenni di storia.

Guardando al passato più recente, abbiamo assistito agli accordi di Camp David, agli accordi di Abramo, se guardiamo il corso della storia. In tutto ciò, l’America ha sempre avuto un ruolo da protagonista". Così Maurizio Gasparri, presidente dei senatori di Forza Italia, a L’Aria che Tira su La7.

"Per quanto riguarda la questione palestinese – prosegue – lo stesso conduttore Parenzo, in un suo libro, ha parlato di ‘due popoli e due democrazie’. Non è quindi una questione di negare l’esistenza del popolo palestinese: nessuno lo mette in dubbio, né il loro diritto ad avere uno Stato, come detto anche dall’Onu da decenni. Il punto, però, non è solo ‘due popoli, due Stati’. La domanda vera è: quale Stato? Israele, piaccia o no, ha votato decine di volte nei suoi 77 anni di storia. Anche oggi si tengono manifestazioni, sia a favore sia contro il governo Netanyahu. Israele ha una vita democratica. La realtà palestinese, invece, no".

"Capisco che costruire una democrazia tra le macerie non sia semplice. Ma dobbiamo lavorare per l’estromissione totale di Hamas. Solo così l’Autorità palestinese, che ha avuto un percorso travagliato negli ultimi decenni, potrà ritrovare una propria espressione democratica. Perché Hamas, semplicemente, non può essere riconosciuto", conclude.