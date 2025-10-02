Mo: Gelmini (Nm), 'invocare sciopero e dire che crisi Gaza dipende da governo è scorretto'

Roma, 2 ott.-(Adnkronos) - "Siamo tutti a favore del diritto di sciopero e rispettiamo i principi costituzionali, ma francamente strumentalizzare la crisi di Gaza e invocare uno sciopero facendo intendere agli italiani che la responsabilità di quanto sta accadendo in Medio Oriente non &e...

Roma, 2 ott.-(Adnkronos) – "Siamo tutti a favore del diritto di sciopero e rispettiamo i principi costituzionali, ma francamente strumentalizzare la crisi di Gaza e invocare uno sciopero facendo intendere agli italiani che la responsabilità di quanto sta accadendo in Medio Oriente non è di Hamas o del governo israeliano, ma del governo italiano è un atto scorretto e disonesto rispetto al quale credo che si debbano prendere le distanze, anche per scongiurare le violenze che temo possano capitare in occasione delle mobilitazioni annunciate per i prossimi giorni.

Alla sinistra dico: siete ancora in tempo per dire una parola di chiarezza ed evitare ai cittadini mille disagi nel prossimo fine settimana". Così Mariastella Gelmini, senatrice di Noi Moderati, intervenendo in Aula al Senato.