Mo: Giordano (Fdi), 'obiettivo è portare aiuti o distrazione mediatica?'

Roma, 2 ott.-(Adnkronos) – "Se l'obiettivo è portare aiuti a Gaza, bisogna usare i canali ufficiali e non creare dei fenomeni di disinformazione e di distrazione mediatica. In questi giorni si parla solo di Flotilla, un'iniziativa spontanea, che va bene, però, una volta partiti, potevano togliersi d'impaccio e lasciare lavorare chi di dovere. Anche lo sciopero generale rientra nel circo mediatico.

I sindacati dovrebbero fare gli scioperi per i lavoratori e preoccuparsi delle loro condizioni. Se dovesse esserci un'adesione non così importante, io credo che ci saranno una serie di persone che metteranno in discussione il ruolo di Landini". Così il deputato di Fratelli d’Italia e segretario di Ecr Party, Antonio Giordano, intervenendo a Tagada’ su La7.