Tel Aviv, 1 gen. (Adnkronos) – L'esercito israeliano ha intimato ai residenti di Gaza di lasciare immediatamente le aree a ovest di Gaza City, compresi i campi profughi di Shati, Rimal e Sabra. Lo scrive Ynet News.

"Per la vostra sicurezza vi invitiamo a lasciare immediatamente l'area attraverso il corridoio umanitario e dirigervi verso le zone sicure", ha detto in un messaggio in lingua araba il portavoce dell'Idf.