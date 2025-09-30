Mo: M5s, 'governo difenda diritto e Italia da azione criminale'

Roma, 30 set.-(Adnkronos) – "Si rincorrono le voci su un'imminente un’azione militare di Israele contro la Global Sumud Flotilla con gravi rischi per l’incolumità dei cittadini e parlamentari italiani a bordo di imbarcazioni battenti bandiera italiana. E’ gravissimo che il governo si mostri di fatto acquiescente ad un’azione criminale assolutamente illegale, che sia commessa in acque internazionali o in acque palestinesi sottoposte a un blocco navale contro il traffico di armi verso Hamas che non può assolutamente applicarsi all’ingresso di aiuti umanitari".

Così i parlamentari del Movimento 5 stelle delle commissioni Esteri e Difesa.

"Questa missione è nella piena legalità: è Israele che fermandola commetterebbe un crimine. Questa passività è umiliante per chiunque, tanto più per chi blatera di sovranismo. Meloni, Tajani e Crosetto non possono anteporre i buoni rapporti con il governo criminale di Israele alla difesa del diritto internazionale e della dignità nazionale", concludono.