Mo: media, '13 morti in attacchi israeliani in tutta Gaza'

Tel Aviv, 24 apr. (Adnkronos) - Tredici persone sono state uccise nella notte durante attacchi israeliani in tutta Gaza. Lo riporta l'emittente pubblica Kan, che cita resoconti non specificati provenienti dalla Striscia. Le Idf non hanno ancora rilasciato dichiarazioni in merito ai raid....