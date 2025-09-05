Mo: media, 'irruzione 30 coloni israeliani in villaggio in Cisgiordania'

Ramallah, 5 set. (Adnkronos) - Circa 30 coloni hanno fatto irruzione nel villaggio di Khallet al-Daba, a sud di Hebron. Lo scrive Haaretz, citando attivisti locali nella Cisgiordania meridionale. Le Idf hanno dichiarato di essere a conoscenza dell'incidente e che le truppe sono state inviate su...

Ramallah, 5 set. (Adnkronos) – Circa 30 coloni hanno fatto irruzione nel villaggio di Khallet al-Daba, a sud di Hebron. Lo scrive Haaretz, citando attivisti locali nella Cisgiordania meridionale. Le Idf hanno dichiarato di essere a conoscenza dell'incidente e che le truppe sono state inviate sul posto. La Mezzaluna Rossa ha riferito che tre palestinesi di 84, 64 e 13 anni sono rimasti feriti nell'attacco dei coloni e sono stati trasportati in ospedale per cure mediche.

Khallet al-Daba è uno dei 12 villaggi di Masafer Yatta, che ospitano circa 1.000 persone. Recentemente si è registrato un aumento delle demolizioni nel villaggio e a maggio l'Amministrazione Civile ha distrutto la maggior parte della comunità, inclusi 25 edifici, 10 cisterne d'acqua e sette pozzi.