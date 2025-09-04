Mo: media, 'Israele colpirà 120 obiettivi in Libano se Hezbollah attacca l'Idf'

Kuwait City, 4 set. (Adnkronos) – Il Libano ha ricevuto avvertimenti tramite inviati internazionali secondo cui Israele colpirà simultaneamente 120 obiettivi in tutto il Paese se Hezbollah attaccasse le Idf all'interno del territorio libanese o dall'altra parte del confine. Lo riferisce il quotidiano kuwaitiano 'Al-Anbaa'.
