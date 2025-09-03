Mo: media, 'nelle ultime 72 ore sfollati tra i 70 e gli 80.000 abitanti di Gaza City'

Tel Aviv, 3 set. (Adnkronos) - Una fonte della sicurezza israeliana stima che tra 70.000 e 80.000 persone siano state sfollate da Gaza City, la maggior parte delle quali nelle ultime 72 ore. Lo riporta Haaretz. Prima dell'occupazione pianificata, circa 1,2 milioni di residenti e sfollati si tro...

Tel Aviv, 3 set. (Adnkronos) – Una fonte della sicurezza israeliana stima che tra 70.000 e 80.000 persone siano state sfollate da Gaza City, la maggior parte delle quali nelle ultime 72 ore. Lo riporta Haaretz. Prima dell'occupazione pianificata, circa 1,2 milioni di residenti e sfollati si trovavano in città. "Hamas sta adottando diverse misure per impedire lo spostamento della popolazione verso sud da Gaza City", ha affermato la fonte, aggiungendo che l'area umanitaria nel sud di Gaza sarà ampliata per ospitare circa due milioni di persone.

"Le infrastrutture umanitarie nel sud sono predisposte e dimensionate per la popolazione in conformità con il diritto internazionale", ha affermato la fonte, sottolineando che i miglioramenti continueranno parallelamente all'evacuazione da Gaza City.