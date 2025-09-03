Beirut, 3 set. (Adnkronos) – L'esercito israeliano ha effettuato attacchi nel sud del Libano. Secondo Al-Akhbar, quotidiano affiliato a Hezbollah, i raid dell'Idf hanno colpito un villaggio a nord di Tiro.
Mo: media, 'raid dell'esercito israeliano nel sud del Libano'
