Mo: ministero Salute Gaza, '98 palestinesi uccisi dall'Idf nell'ultimo giorno'

Tel Aviv, 17 set. (Adnkronos) – Sono 98 i palestinesi uccisi e 385 quelli rimasti feriti negli attacchi delle Idf nell'ultimo giorno. Lo riferisce il ministero della Salute di Gaza, gestito da Hamas, aggiungendo che 7 delle persone uccise e 87 dei feriti erano in attesa di ricevere aiuti umanitari.

Il ministero ha inoltre riferito che nelle ultime 24 ore quattro persone sono morte di fame e malnutrizione.

In totale, secondo il ministero, dall'inizio della guerra sono state uccise 65.062 persone e 165.697 sono rimaste ferite.