Home > Flash news > Mo: Netanyahu, 'ciò che è iniziato a Gaza deve finire a Ga...

Mo: Netanyahu, 'ciò che è iniziato a Gaza deve finire a Gaza'

default featured image 3 1200x900

Tel Aviv, 2 set. (Adnkronos) - "Ciò che è iniziato a Gaza deve finire a Gaza: Israele è di fronte alla fase decisiva" della guerra contro Hamas. Lo ha affermato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in un video messaggio rivolto ai soldati dell'Idf, ment...

di Pubblicato il

Tel Aviv, 2 set. (Adnkronos) – "Ciò che è iniziato a Gaza deve finire a Gaza: Israele è di fronte alla fase decisiva" della guerra contro Hamas. Lo ha affermato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in un video messaggio rivolto ai soldati dell'Idf, mentre intensificano i preparativi per la conquista di Gaza City. "Stiamo lavorando per sconfiggere Hamas", dice il premier, "ma lungo il cammino abbiamo anche realizzato meraviglie insieme, perché abbiamo spezzato l’asse iraniano – a Gaza, in Libano con Hezbollah, con il regime di Assad che è crollato, con l’Iran stesso che ha minacciato la nostra stessa esistenza e che abbiamo rimosso insieme, e ora anche con gli Houthi".

Nel video, Netanyahu afferma che durante la guerra il suo governo ha preso "decisioni molto difficili. Decisioni che nessuno credeva potessimo effettivamente portare a termine. Ma le abbiamo portate a termine perché ci avete dato – anche a me stesso – la forza di condurre Israele verso la vittoria totale. Ora siamo di fronte alla fase decisionale. Credo in voi, mi fido di voi e l'intera nazione vi abbraccia", dice, mentre decine di migliaia di riservisti vengono chiamati alle armi.