Mo: Oms, 'ospedali di Gaza sull'orlo del collasso'

Ginevra, 18 set. (Adnkronos/Afp) – L'offensiva di terra di Israele nel nord di Gaza ha lasciato gli ospedali già sovraffollati "sull'orlo del collasso". Lo ha dichiarato il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, chiedendo la "fine di queste condizioni disumane".

"L'incursione militare e gli ordini di evacuazione nel nord di Gaza stanno provocando nuove ondate di sfollamenti, costringendo le famiglie traumatizzate a trasferirsi in un'area sempre più piccola e inadatta alla dignità umana", ha affermato Tedros Adhanom Ghebreyesus su X, avvertendo che "gli ospedali, già sovraffollati, sono sull'orlo del collasso, mentre l'escalation della violenza blocca l'accesso e impedisce all'Oms di consegnare forniture salvavita".