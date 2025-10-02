Home > Flash news > Mo: Picaro (FdI), 'sindaco Bari non può usare beni pubblici come ...

Mo: Picaro (FdI), 'sindaco Bari non può usare beni pubblici come salotto di casa per Flotilla'

Roma, 2 ott.-(Adnkronos) - "Ho inviato una lettera formale al Prefetto di Bari, Francesco Russo, per chiedere una verifica sulla legittimità del presidio permanente Global Sumud Flotilla e sull'utilizzo del gonfalone comunale durante le iniziative a sostegno della causa". Cos&...

Roma, 2 ott.-(Adnkronos) – "Ho inviato una lettera formale al Prefetto di Bari, Francesco Russo, per chiedere una verifica sulla legittimità del presidio permanente Global Sumud Flotilla e sull’utilizzo del gonfalone comunale durante le iniziative a sostegno della causa". Così l’eurodeputato di Fratelli d’Italia Michele Picaro, contestando la gestione del sindaco Vito Leccese.

"Il sindaco di Bari non può improvvisarsi proprietario dei beni comunali come se stesse prestando il salotto di casa agli amici. Invito la prefettura a verificare la regolarità della concessione degli spazi, l’eventuale patrocinio del Comune e l’impiego dei simboli istituzionali, adottando se necessario i provvedimenti di competenza", conclude.