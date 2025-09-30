Mo: Provenzano, 'subito pace e riconoscimento della Palestina'

Roma, 30 set.-(Adnkronos) - "Seguiamo con attenzione il negoziato di queste ore sulle proposta di pace avanzata dagli Stati Uniti. Auspichiamo che si giunga al più presto a un accordo che ponga fine alle atrocità e ai crimini commessi a Gaza e in Cisgiordania. Chiediamo al governo...

Roma, 30 set.-(Adnkronos) – "Seguiamo con attenzione il negoziato di queste ore sulle proposta di pace avanzata dagli Stati Uniti. Auspichiamo che si giunga al più presto a un accordo che ponga fine alle atrocità e ai crimini commessi a Gaza e in Cisgiordania. Chiediamo al governo italiano di fare la sua parte perché si giunga a un cessate il fuoco permanente, alla liberazione immediata degli ostaggi israeliani, al pieno accesso di aiuti alla Striscia e al riconoscimento della Palestina, per la soluzione politica dei due Stati, l’unica che possa consentire ai due popoli di vivere in pace e in sicurezza".

Così in una nota Giuseppe Provenzano, responsabile Esteri nella segreteria nazionale del Pd.