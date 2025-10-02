Mo: Renzi, 'sciopero? Ne facessero anche su stipendi da fame, su bollette o inflazione'

Roma, 2 ott. (Adnkronos) – "In Italia c'è il principio costituzionale che lo sciopero è sacro, deve rispettare le leggi e c'è il diritto costituzionale di farle rispettare, dall'altro lato c'è il diritto costituzionale della gente di non essere bloccata in stazione o di non essere assalita mentre va per le strade". Lo dice Matteo Renzi a Cinque Minuti su Rai1.

"Mi colpisce un po', questa è la mia opinione, che in dieci giorni abbiano fatto due scioperi generali sulla Flotilla. Ma non perché non voglio lo sciopero generale, ma una volta che facessero lo sciopero generale sugli stipendi da fame o sul fatto che l'inflazione sta mangiando i risparmi degli italiani, perché da tre anni abbiamo un governo a cui nessuno chiede conto del fatto che il costo della vita aumenta. Le bollette aumenteranno ancora, ne parliamo giusto appunto alla Leopolda nel fine settimana che arriva. Nessuno affronta le questioni quotidiane, però siamo tutti a fare uno sciopero generale a settimana su altro".