Mo: Rubio a Barrot, 'Usa si oppongono a riconoscimento Stato palestinese'

Washington, 2 set. (Adnkronos) – "Gli Usa si oppongono fermamente a qualsiasi riconoscimento unilaterale di uno Stato palestinese". Lo ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio durante una telefonata al ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot. Secondo gli Stati Uniti, afferma il Dipartimento di Stato in un comunicato stampa, tali riconoscimenti sono una "ricompensa per Hamas per il 7 ottobre e un ostacolo agli sforzi per riportare a casa tutti gli ostaggi".

Mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump – sottolinea il Times of Israel – ha talvolta espresso una posizione più morbida, affermando che i leader mondiali hanno il diritto di avere le proprie opinioni sulla questione, Rubio ha guidato una serie di misure più intransigenti da parte dell'amministrazione, tra cui il rifiuto dei visti al presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese Mahmoud Abbas e alla sua delegazione che speravano di partecipare all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, dove Francia, Regno Unito, Australia, Canada e Belgio dovrebbero riconoscere la Palestina entro la fine del mese.