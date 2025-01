Mo: Schlein, 'finalmente accordo, ora serve riconoscimento stato Palestina'**

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "Finalmente. E' un accordo che attendiamo da più di un anno, ma non cancella la devastazione e il massacro di oltre 50mila palestinesi e resta la responsabilità chiara del governo di estrema destra di Netanyahu per quanto fatto in questi mesi. Si l...

Roma, 15 gen. (Adnkronos) – "Finalmente. E' un accordo che attendiamo da più di un anno, ma non cancella la devastazione e il massacro di oltre 50mila palestinesi e resta la responsabilità chiara del governo di estrema destra di Netanyahu per quanto fatto in questi mesi. Si lavori finalmente ad una soluzione che non può che essere quella del due popoli, due Stati. Questo accordo è un primo passo, speriamo, di un percorso che porti al riconoscimento dello stato di Palestina". Così Elly Schlein a Metropolis sul sito di Repubblica.