Mo: Scuderi (Avs), 'con Flotilla per mettere in luce mancanze governi'

Roma, 3 set. (Adnkronos) - "Con questa missione si mettono in luce le mancanze della politica e dei governi in relazione al genocidio palestinese". Così l'europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra Benedetta Scuderi, intervenendo alla conferenza stampa sulla Global Sumud Flo...

Roma, 3 set. (Adnkronos) – "Con questa missione si mettono in luce le mancanze della politica e dei governi in relazione al genocidio palestinese". Così l'europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra Benedetta Scuderi, intervenendo alla conferenza stampa sulla Global Sumud Flotilla al Senato.

"Nessuno e nessuna di noi – ha aggiunto Scuderi – vorrebbe andare incontro alle intemperie e ad un governo che afferma di volerci trattare come terroristi.

Non c'è nessun divertimento, c'è necessità e urgenza di questa iniziativa. Lo stiamo facendo perché siamo esseri umani. A maggior ragione davanti ai nostri governi, che stanno perdendo proprio la bussola umana. Questa è una risposta vera che viene dal basso, con l'obiettivo di arrivare a Gaza e portare aiuti umanitari".

"L'auspicio è che dopo questa missione a portare aiuti saranno non navi civili, ma le navi dei governi nazionali e che si riesca veramente a rompere l'assedio e fermare il genocidio con azioni concrete", ha concluso.