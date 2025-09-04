Mo: Tajani a Pescara riceve premio 'Fare Pace' assieme alla cantante Noa

Pescara, 4 set. (Adnkronos) - Il ministro degli Esteri Antonio Tajani e la cantante israeliana Noa riceveranno stasera a Pescara il premio 'Fare Pace', per l’impegno profuso nella promozione del dialogo fra Israele e Paesi arabi e per il sostegno concreto alla popolazione di Gaza. Il...

Pescara, 4 set. (Adnkronos) – Il ministro degli Esteri Antonio Tajani e la cantante israeliana Noa riceveranno stasera a Pescara il premio 'Fare Pace', per l’impegno profuso nella promozione del dialogo fra Israele e Paesi arabi e per il sostegno concreto alla popolazione di Gaza. Il riconoscimento sarà conferito al vice premier e all'artista dalla Fondazione Consiglio regionale 'Crea', presso il Porto turistico nell’ambito del Festival dannunziano, dove l'artista israeliana terrà un concerto nell'ambito del Festival dannunziano.

E sempre al Porto Turistico, Tajani terrà alle 19.45, nell’area limitrofa al palco, un punto stampa, incontro riservato ai soli giornalisti accreditai e non aperto al pubblico.